بالفيديو: لماذا أثارت هذه الشقة استغراب رواد منصة "تيك توك" واعتبرت "أسوأ" شقة في نيويورك؟

أشعلت شبكة "تيك توك" تفاعلاً مع مقطع فيديو يظهر ما وُصفت بأنها "أسوأ شقة" في نيويورك، وهي غرفة صغيرة مطروحة للإيجار بمبلغ 1650 دولارا شهريا، إذ تخطى عدد مُشاهدات هذا المنشور المصوّر 21 مليوناً.

ويبيّن التسجيل شقة مؤلفة من غرفة واحدة لا تضم سوى بعض الأدوات الكهربائية، فيما يتعين على المستأجر استخدام مراحيض وحمّام مشترك لكل سكّان الطبقة عينها في المبنى كما الحال في شقق كثيرة في نيويورك.

ورفض الوكيل العقاري الذي نشر الفيديو في اتصال مع وكالة فرانس برس، الكشف عن العنوان المحدد للشقة في حي غرينتش فيلدج، ولا اسم صاحبها. وقد حصد التسجيل المصور الذي يحمل عنوان "أسوأ شقة في نيويورك" عبر حساب "نيويورك سيتي ريالتور" على "تيك توك"، أكثر من 2,6 مليون علامة إعجاب وعشرات آلاف التعليقات الساخرة بأكثريتها من حجم الشقة ووضعها.

وكان متوسط إيجار الشقق في مانهاتن في تشرين الأول/أكتوبر الفائت 3790 دولارا في الشهر، وفق موقع "رنت كافيه"، لمساحة تبلغ في المعدل 65 مترا مربعا، فيما لا تتعدى مساحة الشقة المصوّرة في الفيديو عشرة أمتار.

وأشار الوكيل العقاري الذي نشر الفيديو كامرون نولتون إلى أن الشقة التي خلت من السكان منذ تشرين الأول/أكتوبر، ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أي منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.

وأكد نولتون أن غرينتش فيلدج "من أكثر الأحياء المرغوبة في العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجار" الغرفة، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجما مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية في غرينتش فيلدج.