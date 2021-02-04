بعد جواز سفر كورونا في الدنمارك ... السويد تقول إنها ستصدر شهادة تطعيم رقمية من أجل السفر

قالت السويد إنها ستطور شهادة تطعيم رقمية هذا الصيف للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالسفر.

وقال وزير الرقمنة أندرس يغمان إن ثلاث سلطات في السويد طُلب منها العمل على إصدار الشهادة، والخطة يتم تنسيقها مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الدنمارك يوم الأربعاء إنها تتعاون مع قطاع المال والأعمال في البلاد لتطوير جواز سفر كورونا رقمي سيكون جاهزًا للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.