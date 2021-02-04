شاهد: برازيليون يحتفون بعيد إلهة البحر ودعوات لضحايا كوفيد-19

\u064a\u062d\u062a\u0641\u0644 \u0628\u0631\u0627\u0632\u064a\u0644\u064a\u0648\u0646 \u0633\u0646\u0648\u064a\u0627\u064b \u0628\u0639\u064a\u062f \u0625\u0644\u0647\u0629 \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631 \u064a\u0627\u0645\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0641\u064a \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0633\u0644\u0641\u0627\u062f\u0648\u0631. \u0648 \u0639\u0627\u062f\u0629 \u0645\u0627 \u064a\u062c\u0630\u0628 \u0639\u0627\u062f\u0629 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0622\u0644\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u064a\u0646\u060c \u0648\u0644\u0643\u0646 \u062a\u0645 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0639\u062f\u062f \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0636\u0631\u064a\u0646 \u0628\u0633\u0628\u0628 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0648\u0628\u0627\u0621 \u0643\u0648\u0641\u064a\u062f-19\u060c \u0643\u0645\u0627 \u062e\u0635\u0635\u062a \u062f\u0639\u0648\u0627\u062a \u0644\u0636\u062d\u0627\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0648\u0628\u0627\u0621 \u0648\u0639\u0627\u0626\u0644\u0627\u062a\u0647\u0645. \n\n
No Comment المزيد من
شاهد: بعد وفاته.. سكان لندن يصفقون تكريما للكابتن توم "بطل الإغلاق"
شاهد: عشرات الجرحى في عملية تدافع في بوليفيا بعد مداهمة الشرطة أحد الملاهي الليلية
شاهد: سكان من العاصمة الاقتصادية لميانمار يعترضون على الانقلاب بطريقة رمزية
شاهد: مواجهات بين الشرطة التركية وطلاب بعد تعيين مقرب من إردوغان عميداً لإحدى الجامعات
شاهد: مجموعة بيئية تعرض دلافين نافقة أمام البرلمان الفرنسي
شاهد: مدينة نيويورك ترزح تحت الثلوج
شاهد: فأر الأرض يتوقع استمرار الشتاء ستة أسابيع إضافية
شاهد: احتجاجات بقرع القدور والأواني ضد الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: حرب بكرات الثلج أمام البيت الأبيض
شاهد: حركات بهلوانية خطيرة لسائق دراجة نارية في عرض مرتجل
شاهد: فنانون فرنسيون يلجأون إلى "بطانية النجاة" في اعتراض رمزي على أوضاعهم الصعبة
شاهد: رائدا فضاء يجرون عمليات صيانة خارجية لمحطة الفضائية الدولية
شاهد: حيوانات الباندا تتزحلق على الثلج في الولايات المتحدة
شاهد: سكان كيب تاون يخرقون حظر ارتياد الشاطئ احتجاجا على الإغلاق بسبب كوفيدــ19
شاهد: "إتنا" أكثر البراكين الأوروبية نشاطا يثور مطلقا الحمم البركانية