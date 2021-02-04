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شاهد: برازيليون يحتفون بعيد إلهة البحر ودعوات لضحايا كوفيد-19

يحتفل برازيليون سنوياً بعيد إلهة البحر يامانيا في مدينة سلفادور. وعادة ما يجذب عادة هذا التقليد آلاف المشاركين، ولكن تم اقتصاره هذا العام على عدد محدود من الحاضرين بسبب انتشار وباء كوفيد-19، كما خصصت دعوات لضحايا الوباء وعائلاتهم.

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