آبل تعتزم إنتاج سيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع هيونداي

تعتزم شركة آبل إبرام صفقة لإنتاج سيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة، في اتفاق يُرجّح الإعلان عنه قريباً، بحسب معلومات صحفية.

وأفادت قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن آبل تعمل مع هيونداي وعلامتها التجارية كيا لإنتاج السيارة في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة.

هذا التقرير هو الأحدث بين سلسلة تقارير عن العلاقة المحتملة بين المجموعتين وجهود آبل لتطوير سيارتها الخاصة العاملة بتقنية القيادة الذاتية التي طورتها منذ سنوات.

وذكر تقرير إعلامي كوري جنوبي أن آبل تعتزم استثمار مليارات الدولارات في كيا كجزء من الصفقة التي قد يُعلن عنها في 17 شباط/فبراير. وأفادت المعلومات أن الاتفاق يلحظ إنتاج مئة ألف سيارة سنويا اعتبارا من 2024.

ولم تعلق أي من الشركتين على التقارير.

وأفادت "سي إن بي سي" أن الصفقة لم تُنجز بعد، لكن الشركات تخطط لصنع سيارة كهربائية ذاتية القيادة تحمل علامة آبل التجارية في مصنع تجميع كيا في ويست بوينت بولاية جورجيا.

وذكر التقرير أن شركة آبل أرادت العمل مع مصنّع سيارات يوافق على السماح لشركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا بالتحكم في البرامج والأجهزة المستخدمة في السيارة.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسهم هيونداي بعد تقارير عن إجرائها محادثات مع آبل.

وقالت هيونداي إنها تلقت طلبات للتعاون في مجال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة من شركات مختلفة، لكنها لم تؤكد أنها تجري محادثات مع آبل.