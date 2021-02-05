شاهد: رغوة البحر تُبهر السياح في شواطىء الأرجنتين

تمت تغطية شواطئ مار ديل بلاتا، أكبر منتجع شاطئي في الأرجنتين، جنوب العاصمة، بكميات هائلة من رغوة البحر الأربعاء.
لقد فاجأت هذه الخطوة السياح في الشاطئ خلال اليومين الماضيين، وتمتعوا كثيرا وغطوا أنفسهم بالموجات الرغوية.
الرغوة، هي ظاهرة طبيعية تنتج عند رمي الأعشاب البحرية وسط الأمواج، ولا تعتبر سامة.
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