بايدن يؤكد أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير خطته لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس، وإن تم ذلك بدون الحصول على دعم الجمهوريين، مشيرا إلى أن الكثير من الأمريكيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض "أرى ألما هائلا في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع"، مضيفا "أعتقد أن الشعب الأمريكي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة... لذا سأتحرّك وسأتحرّك سريعا".

وأشار بايدن إلى رغبته في الحصول على دعم الحزبين للحزمة التي تبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار والتي ستموّل عملية إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعثرة على الصعيد الوطني وستوفر الدعم الاقتصادي للأمريكيين، بما يشمل شيكات بقيمة 1400 دولار.

لكن الرئيس الديمقراطي شدد على أن أولويته تتمثل في إنقاذ البلد حيث "يصل (كثيرون) إلى نقطة الانهيار". وتابع "أرغب بالقيام بالأمر بدعم من الجمهوريين... لكنهم لا يرغبون بالذهاب بعيدا إلى الحد الذي أراه ضروريا". وقال "يمكننا تخفيف معاناة هذا البلد. أعتقد حقا أن المساعدة الحقيقية على السكة".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بشأن الميزانية الجمعة يسمح للديمقراطيين بتمرير حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها الرئيس جو بايدن وقدرها 1,9 تريليون دولار من دون الحاجة للحصول على دعم الجمهوريين.

وصوّتت نائبة الرئيس كامالا هاريس لصالح القرار لتسمح بإقراره بـ 51 صوتا مقابل 50 في وقت مبكر الجمعة، في ختام عملية تصويت تواصلت لساعات وتطرّق أعضاء المجلس خلالها إلى عشرات التعديلات على القرار.

وحظيت بعض التعديلات بتأييد الحزبين على غرار تعديل يسعى لمنع الأمرdكيين ذوي الدخل المرتفع من الحصول على شيكات كوفيد بقيمة 1400 دولار.

وكانت عملية التصويت إجرائية ولا تعد إقرارا لمقترح بايدن في ذاته، بل تمهّد الطريق للديمقراطيين ليتمكنوا من إقراره بتصويت على أساس حزبي بدون عرقلة من قبل الجمهوريين الذين يعارض العديد منهم مشروع قانون بايدن إذ يعتبرونه مكلفا للغاية.

وسبق أن أقر مجلس النواب قرار الميزانية مطلع الأسبوع لكن سيتوجّب حاليا مطابقته مع نسخة مجلس الشيوخ.