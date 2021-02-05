كوفيد-19: المجر قد تبدأ باستخدام "سبوتنيك-في" الروسي قريباً جداً ومنظمة الصحة تدعو أوروبا للوحدة

09:03

المجر قد تبدأ باستخدام "سبوتنيك-في" قريباً

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، للإذاعة الحكومية، إن البلاد قد تبدأ استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي الأسبوع المقبل، بعدما حصل على الموافقة من الجهات الصحية المعنية سابقاً.

ولو بدأت المجر حقاً باستخدام "سبوتنيك-في" الذي حاز على "شهادة غربية" سابقاً هذا الأسبوع، فستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح باستخدام اللقاح الروسي.

وستصدر روسيا مليوني لقاح للمجر في الأشهر الثلاثة المقبلة، واستلمت بودابيست 40 ألف جرعة خلال الأسبوع الماضي.