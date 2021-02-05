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مصر

رحيل الممثل المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الممثل المصري الراحل عزت العلايلي
الممثل المصري الراحل عزت العلايلي   -   حقوق النشر  https://www.facebook.com/Elmehan.Eltamthelya
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توفي صباح الجمعة الممثل المصري المعروف عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما، بحسب ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية على صفحتها على فيسبوك.

وكان في رصيد العلايلي الكثير من الأدوار المهمة في السينما المصرية التي قدمها على مدى مسيرة استمرت أكثر من أربعين عاما بدأها بفيلم "رسالة من امراة مجهولة" في العام 1962.

Posted by ‎نقابة المهن التمثيلية - الصفحة الرسمية‎ on Friday, February 5, 2021

ومن أهم أعماله دوره في فيلم الأرض من إخراج يوسف شاهين وفي فيلم "الاختيار" للمخرج نفسه وبطولته لفيلم "السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف وفيلمي "الطريق الى ايلات" و"أهل القمة".

ولد العلايلي في القاهرة عام 1934 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

تشيع جنازة العلايلي بعيد ظهر الجمعة من جامع المرو بمنطقة 6 اكتوبر، في غرب القاهرة.

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