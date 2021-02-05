مسلسل تلفزيوني عن العائلة المالكة السويدية بعد نجاح "ذي كراون"

انطلق العمل على إنتاج مسلسل تلفزيوني عن العائلة المالكة في السويد، وفق ما أفادت منتجته في تصريح لوكالة فرانس برس، وهو على غرار "ذي كراون" الذي تناول العائلة المالكة البريطانية وحقق نجاحاً كبيراً في الآونة الأخيرة على "نتفليكس".

ويتناول المسلسل حياة الملك كارل غوستاف السادس عشر (74 عاماً) وعائلته، وأُطلِقَ عليه موقتاً عنوان موناركي". وأبدت المنتجة آنا فالمارك أفلين حماستها للمشروع، وقالت إنه لا يزال "في مرحلة البداية فحسب"، مؤكدة أن السيناريو الذي كتبته آسا لانتس لم يكتمل بعد وأن التوزيع لم يبدأ.

وتعمل آنا فالمارك أفلين لحساب شركة الإنتاج "فيلم لانس" المسؤولة عن تصوير المسلسل نيابة عن قناة "تي في 4" ومنصة البث التدفقي "سي مور". وتوقعت أن تكون المقارنات مع "ذي كراون" حتمية ، لكنها شددت على أن المخرجين السويديين لن يسعوا إلى منافستها.

وإذ وصفت فالمارك مسلسل "ذي كراون" بأنه "رائع"، أوضحت أن العائلة المالكة في السويد "مختلفة"، موضحة أن الطريقة التي سيُعالَج بها الموضوع لم تُحَدَد بدقة بعد، لكن التركيز سيكون على البعد الشخصي، مع مقاربة من وجهة نظر إنسانية.

وأضافت "نادراً ما نفكر في الأمر، لكن نشأة الملك من دون أب أمر مثير جداً للاهتمام"، في إشارة إلى وفاة والد الملك في حادث تحطم طائرة عام 1947 عندما كان عمره تسعة أشهر.

وكان كارل غوستاف السادس عشر في السابعة والعشرين عند جلوسه على العرش بعد وفاة جده غوستاف أدولف السادس عام 1973. وتزوج من الملكة سيلفيا عام 1976. وأنجب الزوجان الملكيان ثلاثة أطفال، أكبرهم ولية العهد الأميرة فيكتوريا، وهي الأولى في ترتيب الخلافة.