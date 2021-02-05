أبرز محطات مسيرة "فارس الدراما العربية" الفنان المصري الراحل عزت العلايلي

توفي صباح الجمعة الممثل المصري المعروف عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما، برز على مدى نحو 59 منها كأحد نجوم الشاشة المصرية ووُصِف بأنه "فارس الدراما العربية"، فيما يلي أبرز محطات حياة الراحل ومسيرته الفنية:

رغم حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لم يبدأ عزت العلايلي التمثيل فوراً، بل عمل أولاً كمعد برامج تلفزيونية.

أما فيلمه السينمائي الأول فكان "رسالة من امرأة مجهولة"، إلى جانب المطرب الكبير فريد الأطرش.

ثم توالت أدواره المهمة في السينما والتلفزيون، ومن أهمها مشاركته في فيلمي "الأرض" و"الاختيار" للمخرج يوسف شاهين، وتوليه بطولة فيلم "السقا مات" للمخرج صلاح ابو سيف وأفلام "الطريق إلى إيلات" و"أهل القمة" و"التوت والنبوت".

الممثل المصري الراحل عزت العلايلي والممثلة إلهام شاهين أ ف ب

وكان آخر أعمال العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي جسّد فيه العام الفائت دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

كذلك كان للعلايلي حضور في المسرح، ومن أبرز أدواره على الخشبة مسرحيتا "أهلا يا بكوات" و"ثورة قرية".

وكان مهرجان الاسكندرية السينمائي أطلق اسم العلايلى على دورته السادسة والثلاثين في آب/أغسطس الفائت وكرّمه عن مجمل أعماله. وأعلن العلايلي في حديث صحافي يومها أنه يحلم بالمشاركة "فى فيلم عن التغيير الذي حدث فى مصر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى توليه الرئاسة وإلى الآن وكيف نزل المصريون إلى الشوارع بالملايين لتأييده".

الممثل المصري الراحل عزت العلايلي والممثلة إلهام شاهين والممثل الراحل فاروق الفيشاوي أ ف ب

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها وشبكات التواصل الاجتماعي فقرات من مقابلة مصوّرة ذكرت أنها "آخر حديث" للعلايلي قبل أيام من وفاته، وقال فيها "لست خائفاً من أن أموت، فقد أديت فريضة الحج ولم أفعل شيئاً نهى عنه ربنا".