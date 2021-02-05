ضبط قرون وحيد قرن مهربة بقيمة تفوق 3 ملايين دولار في جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الجمركية في جنوب إفريقيا الخميس ضبط قرون لحيوانات وحيد القرن تُقدّر قيمتها بثلاثة ملايين ونصف مليون دولار كانت مموهة في شحنة ادعى مرسلوها أنها تضم خراطيش حبر للطابعات، في رابع عملية ضبط من نوعها خلال سبعة أشهر.

وعُثر على ثماني عشرة قطعة من قرون وحيد القرن خلال عملية تفتيش عادية في مطار أو. آر. تامبو في جوهانسبرغ، وفق بيان للجمارك. وكانت المضبوطات موضوعة بين "ألبسة تقليدية"، وكان مصرحاً بها على أنها خراطيش حبر طابعات معدة للشحن إلى ماليزيا.

وخضعت الشحنة لتصوير بالأشعة السينية، و"أظهر تحليل الصور انعكاس قطع شبيهة بقرون وحيد القرن"، وفق البيان. ولم توقف السلطات أحدا لأن الشحنة المضبوطة كانت مرسلة بالبريد.

وهذه رابع عملية ضبط في المطار عينه منذ تموز/يوليو 2020، وهي ترفع كمية قرون وحيد القرن المضبوطة إلى حوالي 280 كيلوغراما، بقيمة تقريبية تبلغ 15,6 مليون دولار.

وشهدت جنوب إفريقيا التي تضم ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي أعداد وحيد القرن الموجودة في العالم، تراجعا في عمليات قتل هذه الحيوانات للسنة الثالثة على التوالي.

غير أن الصيادين غير القانونيين يواصلون أنشطتهم لمواكبة ازدياد الطلب على قرون وحيد القرن في آسيا حيث لا تزال تُستخدم في الطب التقليدي أو لمزاياها المزعومة في تحفيز الرغبة الجنسية.