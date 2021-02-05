شاهد: حادث انزلاق ضخم للتربة في منطقة ألغاو الألمانية يجبر السكان على مغادرة بيوتهم

تم إجلاء العديد من المنازل بعد انهيار أرضي وقع بالقرب من بلدة وانجين في منطقة ألغاو الألمانية الخميس. ولم تعلن السلطات عن إصدار انذارات للإخلاء وكانت عمليات الاجلاء احترازية. وتسببت الأمطار في انهيار أرضي لحوالي 80 مترا.