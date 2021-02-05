شاهد: مع ازدهار خدمات توصيل الطعام الصحي في دبي هل يصبح الطعام السريع من الماضي؟

مع بداية العام الجديد، سعى الكثير من الناس إلى اتخاذ خيارات صحية أكثر مثل ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

وتشتهر دبي بالعديد من المطاعم العالمية والمحلية في أماكن جميلة مطلة على البحر، ولكن مؤخرا وبسبب الجائحة ازداد الطلب على توصيل الأطعمة إلى المنازل.

وبما أن المدعومة بخدمات التوصيل فإنك قد تجد حتى خدمات خاصة لتوصيل الغسيل وليس الاطعمة فقط.

وتبلغ قيمة سوق المواد الغذائية والمشروبات في الإمارات أكثر من عشرة مليارات يورو وتشمل المطاعم والفنادق وخدمات التوصيل.

ولدى 60 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية في دبي تطبيق متعلق بالطعام.

ومع ارتفاع الطلب على خدمات توصيل الأطعمة باتت المطاعم توفر قائمة خيارات متنوعة من الوجبات المنزلية الطازجة وتوصيلها إلى أبواب الزبائن.

وفي نوفمبر تم إطلاق خدمة الاشتراك في خدمة "رووت دي" للأطعمة النباتية وبات لديهم الآن 100 مشترك.

ويقول الشريك المؤسس لخدمة "رووت دي" روي كوويس " لقد رأينا زيادة في عدد المستهلكين الذين ينضمون إلى المنتجات النباتية على الأقل لمدة أسبوعين، من أجل التخلص من السموم بسبب المنتجات الحيوانية".

ويضيف" أعتقد أن هذا راجع إلى حصولهم على الكثير من معلومات حول الفوائد الصحية للوجبات النباتية".

وتقول المختصة في التغذية ماريا أبي حنا "هذا النهج الشامل الذي يتبعه الناس الآن، وهو النهج الصحي والسليم، هو ليس فقط حول السعرات الحرارية، إنه حقًا مزيج كامل من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن وطريقة تناول الطعام، سواء كنت تتبع خطة نباتية أو خطة منخفضة الكربوهيدرات. إنه علم ضخم وراء هذا وبدأ الناس يدركون أهمية ذلك بالتأكيد.

إلى جانب توصيل الطعام الصحي، ظهر أسلوب اشتراك آخر نمت شعبيته وهو توصيل مكونات ومقادير معدة مسبقا للوجبات يمكن تحضيرها لاحقا في المنزل.

وتكلف الوجبات المعدة ما بين 450 إلى 900 يورو شهريًا للفرد وتشمل أربع وجبات يوميا خلال 20 يومًا من الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة.

أما توصيل المقادير المعدة للطهي تتراوح ما بين 250 إلى 350 يورو مقابل 20 وجبة عشاء.

خلال الجائحة، ركزت العديد من المطاعم على مجموعات وجبات جديدة، وشهدت زيادة في الطلب لأنها وفرت طرق توصيل آمنة ودون تواصل بين الأشخاص.

وعلى الرغم من تشكيك خبراء في نجاعة وربحية الأطعمة الصحية المعدة على الطريقة المنزلية على المدى الطويل للمطاعم. لكن هناك ازدياد في شعبية هذا النهج في دبي الذي يدفع به نمط الحياة الصحي والمتطلبات الغذائية.