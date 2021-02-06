الصين تتبرع بكمية من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته للجزائر

أعلنت سفارة الصين في الجزائر السبت عن التبرع بكمية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد للجزائر، بحسب بيان نشرته السفارة على صفحتها في موقع فيسبوك. إعلان الهبة صدر عن سفير الصين في الجزائر لي ليان خه سفير الصين لدى الجزائر خلال اللقاء الذي جمعة بالوزير الأول الجزائري عبد العزيز الأربعاء بقصر الحكومة في الجزائر العاصمة.

ولم يعلن الطرفان عن نوع اللقاح كورونافاك أو سينوفارم الذي ستقدمه الصين للجزائر.

وكتب السفارة في البيان "تشرف السيد لي ليان خه سفير الصين لدى الجزائر بلقاء الوزير الأول الجزائري، السيد عبد العزيز جراد، يوم 3 فبراير في قصر الحكومة، وتبادل الطرفان وجهات النظر في عدة المحاور فيما يخص تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشامل الصينية والجزائرية، وتعزيز تعاون البلدين في مجالات مختلفة".

"يستعد الجانب الصيني لتواصل العمل مع الجانب الجزائري يدا بيد لتطوير علاقات البلدين وتعزيز تعاون البلدين في مجالات مختلفة بيما فيها مكافحة جائحة كوفيد-19، وسوف يستمر تقديم المساعدة الصينية في مكافحة الجائحة للجزائر، حيث سيتبرع كمية من اللقاحات الصينية كهبة للجزائر في فترة مقبلة قريبة مما يساهم في التغلب على هذه الجائحة سويا".

ولم يتم الإعلان عن كمية اللقاحات التي ستتبرع بها الصين إلى الجزائر التي بدأت حملة التلقيح ضر فيروس كورونا الأسبوع الماضي. وقررت الجزائر استخدام ثلاثة لقاحات ضد كوفيد-19، اللقاح الروسي سبوتنيك في واللقاح الصيني كورونافاك واللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وتشهد الجزائر استقرارا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي بعد أن فرضت قيودا على حركة الأشخاص والنشاطات التجارية والرحلات الجوية التي لا تزال معلقة منذ شهر مارس- أذار الماضي.