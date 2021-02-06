فرنسا ألغت السماح بطلقات غير قاتلة لتخويف الدببة البنية في البيرينيه

ألغى مجلس الشورى الذي يُعتبَر أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا إمكان استخدام الطلقات النارية لتخويف الدببة البنية في جبال البيرينيه الفرنسية، معتبرا أنها يمكن أن تقوض فرص بقاء هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأصدر المجلس قراراً ألغى بموجبه جزئياً مرسوماً يعود إلى 27 حزيران/يونيو 2019 يسمح بإجراءات لتخويف الدببة البنية في جبال البيرينيه الفرنسية، منها اللجوء إلى "طلقات غير قاتلة"، وهي إجراءات سارية منذ عام 2019.

وبناء على مراجعة من جمعيات فرنسية للدفاع عن الدببة، أقر مجلس الشورى إجراءات تخويف بسيطة، لكنه اعتبر أن الاستثناءات التي تسمح باللجوء إلى طلقات غير مميتة "من دون وضع المزيد من شروط التنفيذ (...) لا تضمن" عدم التأثير سلباً على "تحسين وضع" هذا النوع من الحيوانات.

وتواجه الدببة البنية في جبال البيرينيه خطر الانقراض، إذ يبلغ عددها نحو 50، قُتل اثنان منها في إسبانيا وواحد في فرنسا على أيدي بشر عام 2020، وبدأت فرنسا منذ تسعينات القرن العشرين برنامجاً لنشر دببة بنية في البيرينيه استوردتها من سلوفينيا.