ثلاثة جرحى ومفقودان في انفجار بمبنى في بوردو الفرنسية

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن رجال إطفاء اليوم السبت بوقوع انفجار ضخم في مبنى سكني بالقرب من وسط مدينة بوردو الفرنسية.

وقال رجال الإطفاء إن الانفجار نتج عنه إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وفقد شخصين.

#France: 3 people injured, 2 people are missing in #Bordeaux building explosion.The police suspect the explosion must have been caused by a gas leak. pic.twitter.com/V06cqxSUPW — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) February 6, 2021

وأضافوا أن الانفجار وقع في مرآب في منطقة شارترون مما أدى إلى تدميره وسط نتائج أولية تشير إلى وقوع انفجار غازي دون تأكيد تلك الفرضية.

وأظهرت بعض الصور لموقع الانفجار على مواقع التواصل تدمير مبنيين مجاورين للمرآب كما تم نشر حوالي خمسين رجل إطفاء بالمنطقة.

وقال متحدث باسم شركة توزيع الغاز ريغاز أنه فيما تم قطع الإمدادات عن المنطقة "لا نعلم بعد ما إذا كانت شبكة الغاز أو العبوات" مسؤولة عن الانفجار. وعثر رجال الإطفاء على عبوات غاز في المرآب، بحسب المتحدث.