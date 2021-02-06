شاهد: مسيرة بيضاء حاشدة تكريما لذكرى مديرة موارد بشرية اغتيلت في شرق فرنسا

شارك مئات الأشخاص في مسيرة بيضاء أقيمت بمدينة آورشوير، في منطقة هو رين في فرنسا لإحياء ذكرى إستيل لوس، مديرة الموارد البشرية التي قُتلت في منطقة الألزاس الشرقية الأسبوع الماضي. وتحقق الشرطة فيما إذا كانت الضحية قد قتلت من طرف غابرييل فورتين الذي عرف إعلاميا بـ "قاتل مدراء الموارد البشرية". وغابرييل فورتين، مهندس عاطل عن العمل قام بقتل موظفة في مركز التوظيف بمدينة فالنسيا ومديرة موارد بشرية في منطقة دروم.
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