شاهد: تشديدات أمنية كبيرة واعتقالات في الهند لمنع احتجاجات للمزارعين على القوانين الجديدة في القطاع

انتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أنحاء الهند السبت لمنع مظاهرات جديدة يهدد المزارعون بتنظيمها رفضا لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم.

وتم إغلاق عشر محطات مترو في وسط العاصمة نيودلهي، حيث نزل مزارعون على جراراتهم الشهر الماضي في احتجاجات شهدت مواجهات، فيما انتشر آلاف من عناصر الشرطة على حواجز طرق عند تقاطعات رئيسية.

ودعت نقابات المزارعين إلى احتجاجات بقطع الطرق في أنحاء البلاد في آخر يوم تحرك. وأفادت تقارير إعلامية عن احتجاجات معزولة لمزارعين وأنصارهم في طرق ونقاط عبور مدفوعة في العديد من الولايات لكن من دون أي مشكلات.

ويعتصم عشرات آلاف المزارعين في خيم على طرق على أطراف نيودلهي منذ تشرين الثاني/نوفمبر للمطالبة بإلغاء إصلاحات تحرر أسواق منتجاتهم الزراعية.

ويقول المزارعون إن التغيرات ستؤول بالقطاع الزراعي المهم إلى الوقوع تحت سيطرة تكتلات كبرى.

وبعد الاضطرابات التي شهدتها العاصمة في 26 كانون الثاني/يناير، تعهدت نقابات المزارعين أن يكون أي تحرك جديد سلميا.

وخارج نيودلهي نشرت أعداد كبيرة من الشرطة في الولايات الزراعية الرئيسية أوتار براديش وهاريانا والبنجاب.

وقال المتحدث باسم شرطة أوتار براديش اتول سريفاستافا لوكالة فرانس برس "هناك انتشار ملائم للقوات في مناطق حساسة" مضيفا "سنعمل على منع وقوع مشكلات تتعلق بالقانون أو النظام".