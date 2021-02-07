إيطاليا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الشحنة التي وصلت إلى مطار براتيكا دي ماري العسكري تضمنت 249,600 جرعة من اللقاح الذي يتوقع أن يتم توزيعه على المواطنين والسكان بدءا من الأسبوع القادم.

ويقع مطار براتيكا دي ماري على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة روما وتستخدمه السلطات الإيطالية كقاعدة لتلقي وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وسيتم توزيع جرعات لقاح أسترازينيكا بواسطة الجيش الإيطالي، بحسب تصريح الوزارة.

وعلى الرغم من وصول الشحنة، إلا أن الحكومة الإيطالية أعربت عن خيبة أملها من العدد القليل من الجرعات المرسلة من شركات اللقاحات المختلفة.

وكان من المتوقع سابقاً أن تتسلم إيطاليا 28 مليون جرعة من اللقاحات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي إلا أنها تلقت مليوني جرعة فقط خلال شهر يناير – كانون الثاني الماضي.