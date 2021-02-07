شاهد: غواتيمالا في حالة تأهب استعدادا لثوران بركان باكايا

تشهد فرق الانقاذ والإغاثة في غواتيمالا حالة تأهب منذ السبت بسبب النشاط المتزايد لبركان باكايا الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب عاصمة البلاد. وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد من فوهة البركان قبل أن يكتمل النشاط، وتنطلق الحمم البركانية منه.