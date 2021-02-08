شاهد: إنقاذ متزلج تعرض لهجوم دب في ألاسكا

كُللت جهود رجال الإنقاذ في هينز بولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية بالنجاح حيث تمكنوا من إنقاذ متنزه تعرض إلى هجوم دب خلال رحلة كان يقوم خلالها بالتزلج في مرتفعات هينز الثلجية.

وتدخلت فرق الإنقاذ فور تلقيها إشارة التحذير حيث سارعت إلى عين المكان عبر طائرة هليكوبتر وتمكنت من انتشال المتنزه في تلك المنطقة النائية بالقرب من هينز. ونزل أحد رجال الإنقاذ من المروحية وتمّ سحب الجريح ونقله لتلقي الاسعافات الأولية حيث كان فريق طبي في انتظاره.

وكثيرا ما يتعرض المتزلجون لهجمات الحيوانات البرية في مناطق آلاسكا.