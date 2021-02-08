العثور على نصب معدني مجهول قريب من موقع التراث العالمي التركي

شرعت السلطات التركية بالتحقيق في سبب إقامة نصب معدني، ثبته أشخاص مجهولون قرب موقع التراث العالمي التركي جنوب شرقي البلاد. وكان مزارع في محافظة سانليورفا عثر على النصب المعدني، وعليه نقوش تركية قديمة تحمل عبارة: "أنظر إلى السماء وشاهد القمر".

ويبلغ ارتفاع النصب ثلاثة أمتار وقد أقيم بالقرب من "غوبكلي توبي"، موقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهو موقع يحتوي على هياكل صخرية (ميغاليثية)، تعود إلى الألفية العاشرة قبل الميلاد، أي قبل آلاف السنين من وجود أثر "ستونهنج" الصخري، في سهل سالسبيري جنوب غربي أنكلترا.

ونقلت وسائل الإعلام التركية أن عناصر من الدرك التركي يعكفون على التثبت من لقطات مصورة عن طريق كاميرات المراقبة، ويحققون في العربة أو المركبات التي يمكن أن تكون نقلت العمود المعدني.

وكانت أعمدة أخرى أقيمت في عديد البلدان دون أن يعرف مصدرها في عديد بلدان العالم، واختفى بعضها خلال الأشهر الأخيرة.