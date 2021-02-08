فحوصات كورونا بالمجان للحيوانات الأليفة في كوريا الجنوبية

أكدت السلطات الصحية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول أنها ستخضع كلابا وقططا أليفة لاختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا في حال لامست تلك الحيوانات بشرا مصابين بالفيروس أو ظهرت عليهم أعراض المرض.

وقالت بارك يو مي شؤون مكافحة الأمراض في سيول، للصحافيين "بدءاً من اليوم، ستقدم حكومة العاصمة سيول اختبارات فيروس كورونا للكلاب والقطط الأليفة". وأضافت أن الفحوص ستقتصر على الحيوانات الأليفة التي تظهر عليها الأعراض، بما في ذلك ارتفاع الحرارة والسعال وصعوبة التنفس وسيلان الأنف، بعد الاحتكاك بأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأشارت بارك إلى أن الاختبار سيجرى بالقرب من موقع عيش الحيوان على يد فريق من العاملين الصحيين بما في ذلك طبيب بيطري. وسيُطلب من أصحاب الحيوانات التي تثبت إصابتها بالفيروس عزلها في المنزل لمدة 14 يوما، ولكن في حالة إصابة أصحابها بالفيروس، ستُرسل حيواناتهم الأليفة إلى بيوت منفصلة أو مراكز متخصصة بالعناية بالحيوانات

وأصدرت الحكومة المركزية الأسبوع الماضي إرشادات حول اختبارات الفيروسات على الحيوانات الأليفة بعد اكتشاف إصابة قطة بمدينة جينجو جنوب شرق البلاد بالفيروس، لتصبح بذلك أول حيوان في البلاد تتأكد إصابته بكوفيد-19. وتعيش القطة مع أم وابنتها كانتا من بين عشرات المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في منشأة جينجو الدينية.

وحسب بارك يو مي فإن المسؤولين على أتمّ الاستعداد لإجراء اختبارات مجانية للحيوانات الأليفة اعتبارا من هذا الاثنين. وأوضح مسؤولو الصحة في سيول أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات تنقل الفيروس إلى البشر، ومع ذلك ستختبر السلطات الحيوانات الأليفة لأنها على اتصال وثيق بالبشر، وهذا ما يُفسر أن الاختبارات لن تشمل جميع الحيوانات. وتخطط باقي الحكومات المحلية الأخرى لإطلاق اختبارات مماثلة للحيوانات الأليفة بما يتماشى مع إرشادات الحكومة المركزية.

يُذكر أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجع مؤخرا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 300 حالة يوم الاثنين لأول مرة منذ أكثر من شهرين حيث خففت السلطات قليلاً من قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، كما تم السماح للمطاعم والمقاهي وقاعات الرياضية الداخلية والمرافق الأخرى خارج منطقة العاصمة سيول ذات الكثافة السكانية العالية بفتح أبوابها لمدة ساعة إضافية.

وثبتت إصابة حيوانات عدة في العالم، بينها كلاب وقطط، بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم. وثبتت إصابة ما لا يقل عن قردي غوريلا في حديقة حيوانات سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالفيروس الشهر الماضي، ويُرجح أن العدوى انتقلت إليهما من عامل مصاب بالفيروس من دون أعراض. وفي الدنمارك، أكبر منتج لفرو المنك في العالم، أدى انتشار نسخة متحوّرة من فيروس كورونا في مزارع المنك العام الماضي إلى القضاء على كل حيوانات المنك في البلاد.