دول أوروبية تطرد دبلوماسيين روس وموسكو تقول إن القرار "لا أساس له"

أعلنت المانيا والسويد وبولندا الاثنين طرد دبلوماسيين روس ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو في الخامس من شباط/فبراير على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وستطرد كل من وارسو وبرلين وستوكهولم دبلوماسيا روسيا من أراضيها، وفق ما أعلنت حكومات الدول الثلاث في شكل شبه متزامن.

,نددت روسيا بالإجراء الذي وصفته بأنه "لا أساس له" و"غير ودي".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة "روسيا 1" التلفزيونية العامة إن "القرار الذي اتخذته اليوم بولندا وألمانيا والسويد لا أساس له وغير ودي"، مكررة تنديدها بما اعتبرته "تدخلا" غربيا في الشؤون الداخلية لروسيا.