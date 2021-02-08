الحكومة الهولندية تمدد حظر التجول حتى مطلع الشهر المقبل

أعلنت الحكومة الهولندية الاثنين تمديد حظر التجول لمكافحة كوفيد-19 حتى الثاني من آذار/مارس وهو إجراء تسبب باسوأ اعمال شغب عرفتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.

وحظر التجول المطبق منذ 23 كانون الثاني/يناير من الساعة 21,00 الى الساعة 04,30 هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية، وكان يفترض أن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، وتمديده ثلاثة أسابيع "ضرورة لأن نسخا متحورة جديدة أكثر عدوى من كورونا تنتشر بسرعة في هولندا" كما أعلنت الحكومة في بيان بعد اجتماع وزاري.

وأضاف البيان أن أكثر من 95% من الهولنديين يحترمون حظر التجول وتدابير أخرى لمواجهة كوفيد-19 كالحد من عدد زوار كل أسرة يوميا بشخص واحد وحظر الرحلات القادمة من بعض الدول.

والأسبوع الماضي، مددت لاهاي تدابير أخرى حتى الموعد نفسه لا سيما إغلاق الحانات والمطاعم والمحلات غير الضرورية على الرغم من فتح المدارس الاثنين.

وأدى فرض حظر التجول إلى اضطرابات في البلاد واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خصوصا في أمستردام وروتردام ولاهاي.

واعتقلت الشرطة أكثر من 400 شخص وصفهم رئيس الوزراء مارك روته بـ"المجرمين"، وحكم على موقوفين اتهموا بارتكاب أعمال عنف بعقوبات قصيرة بالسجن أو القيام باعمال للمصلحة العامة.