بريطانيا تكشف خططها بشأن إصدار "جوازات سفر المناعة"

أكد مسؤول بريطاني إن البلاد لا تفكر في إصدار ما يسمى بـ "جوازات سفر المناعة" لأولئك الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا، ولكن بإمكانهم طلب الحصول على إثبات مكتوب من طبيبهم لحالة اللقاح الخاصة بهم إذا كانوا بحاجة إلى السفر.

وقال وزير اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي إن جوازات سفر اللقاح ستكون "تمييزية" وإن المسؤولين لا يريدون أن يكون التطعيم "إلزاميًا بطريقة ما من خلال جوازات السفر".

وأشارت يعض الدول من بينها اليونان إلى أنها ستتنازل عن متطلبات الحجر الصحي لأولئك الذين تلقوا الجرعات الخاصة بالتطعيم.

وقال الزهاوي إنه تم تقديم حوالي 1000 لقاح في غضون ساعة يوم السبت، في الوقت الذي تسابق فيه المملكة المتحدة الزمن لتحقيق هدفها، والمتمثل في تقديم الجرعة الأولى لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا وعمال الرعاية الصحية بحلول الـ 15 فبراير-شباط.