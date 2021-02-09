شاهد: دبي تبدأ حملة لتطعيم موظفي المواصلات العامة ضد كورونا

في مركز تابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اصطف عشرات من سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من الموظفين في انتظار دورهم لأخذ جرعة من لقاح أسترازينكا، حيث أطلقت دبي هذا الأسبوع حملة واسعة لتلقيح آلاف من موظفي المواصلات العامة في الإمارة ضد فيروس كورونا.

تشهد الإمارات زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع. ولجأت إمارة دبي التي استقبلت أعدادا كبيرة من الزوار نهاية العام الماضي إلى تشديد الإجراءات، من بينها تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية في المستشفيات ومنع الحفلات في المطاعم وإغلاق الحانات.

وأكد صلاح محمد عثمان الذي يعمل سائق سيارة أجرة لوكالة فرانس برس "نحن أكثر اناس معرضون للمخالطة بحكم العمل" مشيرا إلى ضرورة تلقيه اللقاح.

وبحسب ندى جاسم، مديرة إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في الهيئة فإن "الهدف في هذا المركز خلال هذا الأسبوع هو تطعيم قرابة 7 آلاف شخص". وتشير جاسم إلى إن هذا يندرج في إطار المرحلة الثالثة في الحملة التي أطلقت للتلقيح ضد الفيروس في أواخر شهر كانون الأول ديسمبر الماضي والتي استهدفت موظفي الصف الأول وكبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.

قامت الدائرة حتى الآن بتطعيم نحو 20 الف موظف، موضحة أن هدف الحملة يتمثل في "تطعيم كل موظفي النقل والمواصلات الموجودين على مستوى إمارة دبي وعائلاتهم".

من جهته، يقول الطبيب علي الحمادي الذي كان موجودا إن إمارة دبي تسعى لتطعيم كل موظفي القطاعات الأساسية. وتابع "الهدف التركيز على القطاعات الحيوية في امارة دبي. كنا أول قطاع (استفاد) وإن شاء الله قطاعات حيوية أخرى (ستستفيد من التطعيم) مثل القطاع التعليمي وفي قطاع المواصلات وقطاع النفط والغاز".

وعلى مستوى الإمارات، شهدت حملة التطعيم المتسارعة تقديم نحو 4,4 ملايين جرعة للسكان البالغ عددهم حوالى 10 ملايين، وهو ثاني أعلى المعدلات على مستوى العالم بعد إسرائيل. وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 329 ألف إصابة بالفيروس و930 حالة وفاة.