شاهد: شاحنة تسقط من على ارتفاع 22 مترا في طريق سريعة

تظهر مقاطع الفيديو لقطات لحركة سير عادية، وبعد ثوان تخترق شاحنة من جهة اليسار وتسقط من أعلى جسر في طريق سريعة على ارتفاع حوالي 22 مترا . وتقول سلطات ولاية ويسكونسن، إن سائق الشاحنة الصغيرة لا يزال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى.

وتضيف السلطات، إن السائق فقد السيطرة على الشاحنة عندما تخطى كومة ثلجية، مما دفع الشاحنة بسرعة عبر ممر الطوارئ في الطريق السريع 94 والمتجه غربًا.

والتقطت الفيديو كاميرا مرور بوزارة النقل بولاية ويسكونسن، يوم السبت في مدينة ميلووكي والتي تعد من أكبر مدن الولاية.