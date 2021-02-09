شاهد: الثلوج تغطي يوركشاير والعاصفة دارسي تضرب إنكلترا

غطت طبقة سميكة من الثلج المناظر الطبيعية في منطقة يوركشاير ديليز شمال إنكلترا حيث تسببت العاصفة دارسي بتساقط كثيف للثلوج وتدني درجات الحرارة في أجزاء من المملكة المتحدة.
غطت طبقة سميكة من الثلج المناظر الطبيعية في منطقة يوركشاير ديليز شمال إنكلترا حيث تسببت العاصفة دارسي بتساقط كثيف للثلوج وتدني درجات الحرارة في أجزاء من المملكة المتحدة.
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