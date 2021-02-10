أمريكية صففت شعرها بواسطة غراء جمعت تبرعات عبر مواقع التواصل لتمويل عمليتها الجراحية

لجأت امرأة أميركية صففت شعرها بواسطة غراء قوي جداً إلى طلب المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعالجة المشكلة، فتمكنت من جمع أكثر من 15 ألف دولار قبل عملية جراحية قد تُجرى لها.

ونشرت تيسيكا براون المقيمة في لويزيانا مقطع فيديو على شبكة "تيك توك" الاجتماعية في نهاية الأسبوع الماضي أوضحت فيه أن نفاد سائل تثبيت الشعر المعتاد لديها دفعها إلى استخدام غراء قوي جداً كبديل، في شكل رذاذ.

وقالت المرأة الأربعينية السوداء عبر الشبكة الاجتماعية إن "الفكرة كانت سيئة، سيئة، سيئة"، مضيفةً وهي على وشك البكاء أن شعرها ملتصق على رأسها "على هذا النحو منذ شهر".

ولا يفترض أن يلامس هذا الصمغ الكيميائي الذي يشكّل الأسيتون والبروبان ابرز مكوناته الجلد، وفقًا لورقة المعلومات عن المنتج، لأنه يمكن أن يسبب تهيجاً خطيراً.

خلال الأيام التي تلت وضعها الصمغ على شعرها، استخدمت تيسيكا براون الكثير من المنتجات والمستحضرات ومنها زيت جوز الهند للتخلص منه، ولكن دون جدوى، بينما اقترح عليها مستخدمو الإنترنت عدداً كبيراً من الحلول.

ونشرت تيسيكا السبت صوراً لها في قسم الطوارئ بمستشفى في تشالميت بولاية لويزيانا، حيث كانت تأمل في الحصول على المساعدة.

إلاّ أن الزيارة لم تكن كافية، فقالت تيسيكا براون عبر "إنستغرام" الاثنين "ستكون حقاً عملية طويلة".

نشرت شركة صناعة الغراء "غوريلا غلو" عبر "تويتر" تعليقاً اسفت فيه "للحادث غير المرغوب فيه"، مبديةً سعادتها بكون تيسيكا طلبت المشورة الطبية. وأوضحت الشركة ذات الرأسمال العائلي أن "هذا الوضع فريد من نوعه نظراً إلى أن هذا المنتج غير موصوف للشعر لأنه يُعتبَر دائم الالتصاق".

ووجهت براون نداء عبر موقع "غوفندمي" دعت فيه إلى التبرع لها لكي تتمكن من تغطية أكلاف علاجها الطبي، وقد جمعت بالفعل أكثر من 15 الف دولار الثلاثاء.

نشر موقع "تي إم زي" مقطع فيديو تم تصويره الثلاثاء تتولى فيه صديقة تيسيكا بقص ذيل شعرها وتطبيق منتج جديد ولكن من دون نجاح.

وتتوجه تيسيكا براون إلى لوس انجليس هذا الاسبوع "للقاء جراح التجميل مايكل اوبينغ الذي سيزيل الصمغ"، على ما قالت الناطقة باسم الطبيب لوكالة فرانس برس.

وأشار الموقع إلى أن مايكل أوبينغ هو الذي قدم خدماته بشكل عفوي مجاناً إلى تيسيكا التي ناهز عدد متابعيها على "تيك توك" 800 ألف.

كذلك عرضت مصففة شعر بيونسيه نيل فارينا المساعدة عبر حسابها على "إنستغرام".