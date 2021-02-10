أسترازينيكا تنشئ شراكة مع الألمانية "اي دي تي بيولوجيكا" لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

أعلنت مجموعة استرازينيكا البريطانية الأربعاء إنشاء شراكة مع "اي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءاً من الفصل الثاني من هذا العام.

وأشار بيان إلى أنّ المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه أسترازينيكا التي طوّرت لقاحها بالتعاون مع أوكسفورد، انتقادات بسبب تأخر تسليم الجرعات للاتحاد الأوروبي الذي تسبب بتجاذب بين المفوضية الأوروبية ولندن.

وأشارت المجموعة البريطانية الأربعاء إلى أنها بدأت في 5 شباط/فبراير تصدير أولى 17 مليون جرعة سيتمّ توزيعها في الأسابيع المقبلة في الاتحاد الأوروبي وسيليها مزيد من الجرعات في آذار/مارس.

إلا أنها تسعى إلى تسريع الوتيرة من خلال هذه الشراكة مع الشركة المصنعة الالمانية "للمساعدة في التلقيح الفوري في أوروبا". وينص الاتفاق على زيادة قدرات التصنيع في منشأة تابعة للشركة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهرياً بحلول نهاية 2022.

ويُفترض أن يسمح هذا الاستثمار الذي لم يُكشف عن تفاصيله بعد، بإنتاج لقاحات أخرى من نوع لقاح أسترازينيكا وسيجعل من المختبر الألماني أحد أهمّ المصنّعين في أوروبا.

وقال المدير العام لمجموعة أسترازينيكا باسكال سوريو وفق ما جاء في البيان، إن "هذا الاتفاق سيساعد بشكل كبير أوروبا في زيادة قدراتها الإنتاجية للقاح، ما سيتيح الاستجابة إلى التحديات الحالية المرتبطة بالوباء وبضمان عرض استراتيجي للمستقبل".

واغتنم سوريو الفرصة "لشكر الحكومة الفدرالية الألمانية والمفوضية الأوروبية لدعمهما"، في مسعى لتهدئة التوتر الأخير بين المجموعة والاتحاد الأوروبي الناجم عن التأخير في التسليم.

ويراكم لقاح المجموعة البريطانية الذي يحيي آمالاً كبيرة لأن كلفته منخفضة وحفظه سهل، النكسات. فقد استُبعد بشكل موقت من حملة التطعيم في جنوب إفريقيا بسبب التساؤلات بشأن فعاليته ضد النسخة المتحوّرة الجنوب إفريقية.

وتشكك بعض الدول أيضاً بفعاليته للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عامًا. في بريطانيا، حيث تنتشر سلالة معدية جداً ظهرت في جنوب إنجلترا، اعتبرت السلطات أن لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد "فعال بشكل جيد على ما يبدو".

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء أن لقاح أسترازينيكا يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها المرتقبة جداً حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد".