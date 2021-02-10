بايونتيك / فايزر تباشران إنتاج لقاح كورونا في مصنع جديد في ألمانيا

أعلن مختبر بيونتيك الأربعاء بدء إنتاج لقاحه المضاد لفيروس كورونا مع فايزر الأمريكية، في مصنع جديد في ماربرغ في ألمانيا بغية زيادة الكميات المتوافرة منه.

وقال المختبر الألماني في بيان "لقد باشرنا المرحلة الأولى من انتاج اللقاحات في مصنعنا في ماربرغ" في مقاطعة هسن.

وسينتج هذا المصنع خصوصاً الحمص الريبي النووي المرسال (إيه أر أن أم) العنصر النشط في هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على ما جاء في البيان الذي أشار إلى أن "دفعة واحدة من إيه أر أن أم بحجمها الراهن كفيلة بانتاج ثمانية ملايين جرعة من اللقاح".

وأضاف "بعد المرحلة الأولى من انتاج (إيه أر أن أم) تتم تصفيته وتركيزه" ويحول "إلى شركاء انتاج" يقومون بتعقيمه ومعالجته.

وينبغي أن يحصل هذا الانتاج على الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية في شباط / فبراير وآذار / مارس قبل أن يوزع على ما أفاد المختبر الألماني.

وأوضحت بيونتيك أن "أولى اللقاحات المنتجة في ماربرغ سترسل مطلع نيسان / أبريل".

ويقع المصنع الرئيسي لانتاج كميات هذا اللقاح الموجهة للزبائن الأوروبيين في بورس في بلجيكا راهناً.

وأضاف البيان "ما أن يعمل المصنع بكامل طاقته فهو سيصبح من أكبر مواقع الانتاج في أوروبا مع قدرة سنوية تصل إلى 750 مليون جرعة لقاح".

وتنوي بيونتيك أن تنتج في هذا الموقع "ما يصل إلى 250 مليون جرعة خلال النصف الأول من 2021".

وأضاف المختبر الألماني "نستمر بالعمل مع فايزر على سلسلة من الإجراءات بهدف تلبية الطلب العالمي" مؤكدا هدفه المتثمل بتسليم مليار جرعة من اللقاح في 2021.

وأعلن مختبر بيونتيك في الأول من شباط / فبراير تسريع تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي واعداً بجرعات إضافية قد تصل إلى 75 مليوناً في الربع الثاني.