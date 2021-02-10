توجهت أمس الثلاثاء قوافل طبية برازيلية إلى أقصى شمال البلاد لتطعيم مجموعات من السكان القاطنة في تجمعات "نوسا سينيورا ليفرامينتو" على ضفاف نهر الأمازون بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت مديرة الوحدة الصحية في ليفرامينتو إن الحملة واجهت مقاومة من بعض السكان المحليين وخاصة كابر السن منهم، إلا أن جهود الأطباء في توعيتهم بمزايا اللقاح ساعدت في النهاية على إقناعهم وتطعيم أكبر عدد ممكن منهم.
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