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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: "أنا لست قطة" محامي أمريكي يؤكد في جلسة محاكمة افتراضية

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بقلم:  يورونيوز
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قطة تشارك في جلسة افتراضية لقضاة على تطبيق زووم
قطة تشارك في جلسة افتراضية لقضاة على تطبيق زووم   -   حقوق النشر  394TH JUDICIAL DISTRICT COURT OF TEXAS via AP
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تفرض جائحة فيروس كورونا المستجد على الملايين من الأشخاص حول العالم إقامة اجتماعاتهم وجلساتهم بشكل افتراضي بما فيها جلسات المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت واقعة فريدة من نوعها نتيجة استخدام تلك التكنولوجيا.

ما لم يعلمه المحامي رون بونتون في ولاية تكساس هو أنه فعّل "فلتر" يظهر صورة قطة عابسة بدلاً من وجهه بعد التحاقه بجلسة إحدى القضايا عبر تطبيق زووم.

الواقعة أثارت دهشة وضحك الحاضرين للجلسة عبر التطبيق بما فيهم القاضي روي فيرغسون بينما ارتبك المحامي أثناء محاولاته إيقاف تشغيل الفلتر حتى يظهر وجهه بشكل طبيعي.

ويظهر المحامي خلال الفيديو وهو يقول للقاضي "أنا هنا. أنا لست قطة".

ونشر القاضي فيرغسون الفيديو على حسابه على موقع تويتر مطالباً مستخدمي تطبيق زووم بالتأكد من إيقاف مثل تلك الفلاتر قبل انضمامهم للاجتماعات المختلفة.

وكتب فيرغسون محذرا: "إذا استخدم طفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل أن تنضم إلى جلسة استماع افتراضية تحقق من خيارات زووم فيديو للتأكد من إيقاف تشغيل المرشحات".

وأضاف ساخراً: "أصدرت هذه القطة إعلانا رسميا بشأن قضية في 394 (تشغيل الصوت)".

ووصف فيرغسون "هذه اللحظات الطريفة" بأنها نتاج لتفاني النظام القضائي في استمرار عمله في "تلك الأوقات الصعبة"، مضيفاً أن جميع من حضروا الاجتماع تعاملوا مع الأمر "بكرامة واحترافية".

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