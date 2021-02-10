منظمة الصحة توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاما

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها المرتقبة جداً حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد".

وما زال خبراء المنظمة يعارضون استخدام التلقيح ضد فيروس كورونا لتسهيل الرحلات الدولية وذلك بسبب نقص في اللقاحات، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نُشرت الأربعاء.

وأوضح الخبراء "حاليا هناك عدد قليل جداً من اللقاحات المتوفرة والمعاملة التفضيلية للمسافرين الدوليين تتعارض مع مبدأ العدالة"، في وقت يمارس عدد كبير من الدول ضغوطًا قوية لاستخدام جوازات سفر صحية تثبت تلقي المسافر اللقاح.