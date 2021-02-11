بايدن: قد يكون بعض البرلمانيين غيروا رأيهم بالنسبة لمحاكمة ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن أول محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الصيني شي جينبينغ منذ توليه المنصب في 20 كانون الثاني/يناير، دامت ساعتين.

وفي تصريح للصحافيين قال بايدن "الليلة الماضية، تحدّثت مع شي جينبينغ عبر الهاتف على مدى ساعتين"، وهي مدة طويلة وغير معتادة لمكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي الجديد الذي نادرا ما تمتد المحادثات معه لأكثر من ساعة، حتى تلك التي تجرى وجها لوجه.

وبعدها حذّر بايدن أنه إذا لم "تتحرّك" الولايات المتحدة على صعيد النهج المتّبع تجاه الصين فإن الصينيين "سيهزموننا".

وبحث بايدن مع نظيره الصيني ملفات حقوق الإنسان والتجارة والتمدد الإقليمي خلال المحادثة التي كان الهدف منها تحديد معالم العلاقات الأمريكية-الصينية.

ومنذ وصول شي إلى سدة الرئاسة تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تقلّبات. وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توترت العلاقات لا سيما بعدما فرض الملياردير الجمهوري رسوما جمركية على بضائع صينية.

وسبق لبايدن أن التقى شي عندما كان الأول نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو يتعرّض لضغوط لمواصلة النهج المتشدد الذي اتّبعه سلفه.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس "شدد على الهواجس الأساسية حيال الممارسات الاقتصادية الإكراهية وغير المنصفة للصين، وحملة القمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شنيجيانغ، والتمدد المتزايد للنفوذ الصيني في المنطقة، ولا سيما تمدد نفوذها نحو تايوان".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا جائحة كوفيد-19 والتغيّر المناخي وحظر انتشار الأسلحة النووية.

المشاركة في قمة الأمن

وأعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن في تغريدة الخميس أن بايدن سيشارك في هذا الحدث السنوي عن بُعد في 19 شباط/فبراير.

وجاء في التغريدة "يسعدنا ويشرّفنا أنّ جو بايدن سيعود افتراضياً إلى منصّة المؤتمر في 19 شباط/فبراير".

وسبق لبايدن أن شارك في المؤتمر في العامين 2009 و2013 عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما.