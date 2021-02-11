المدّعون الديمقراطيون يختتمون مرافعاتهم في محاكمة ترامب

اختتم المدّعون العامّون الديمقراطيون الخميس مرافعاتهم في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بمطالبتهم أعضاء المجلس المئة بإدانة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة تحريضه أنصاره على الاعتداء على الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.

وقال النائب نوي نيغوز، أحد أعضاء فريق الادّعاء الذي شكّله مجلس النواب للترافع ضدّ ترامب في مجلس الشيوخ، "نطلب منكم بتواضع أن تدينوا الرئيس ترامب بجريمة هو مذنب بها بقوّة".

وأضاف "لأنكم إذا لم تفعلوا، إذا تظاهرنا بأنّ هذا الأمر لم يحدث -- أو الأسوأ من ذلك، إذا تركنا الأمر يمرّ من دون محاسبة -- فمن ذا الذي بإمكانه أن يقول إن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى؟"

ومن المنتظر أن سيبدأ محامو ترامب مرافعاتهم عند استئناف المحاكمة ظهر الجمعة.