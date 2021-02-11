ألمانيا تمدد القيود المفروضة للحدّ من تفشي فيروس كورونا حتى السابع من آذار/ مارس

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن ألمانيا ستُمدد حتى السابع من آذار/ مارس القيود المفروضة لمحاولة احتواء تفشي وباء كوفيد-19، إلا أنها ستسمح للمناطق بإعادة فتح المدارس في حال كان الوضع الصحي المحلي يسمح بذلك.

وأوضحت المستشارة بعد اجتماع حول هذا الموضوع مع سلطات المقاطعات الألمانية أن المتاجر غير الغذائية والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمراكز الرياضية ستبقى مغلقة "نظراً إلى انعدام اليقين بشأن تفشي النسخ المتحوّرة من الفيروس".

وأشارت إلى أن صالونات تصفيف الشعر ستتمكن من فتح أبوابها في الأول من آذار/ مارس، بشرط تطبيق بروتوكول صحي صارم.

وأشادت ميركل بـ"تحسّن" الأعداد المسجلة في الأسابيع الأخيرة مبررةً تمديد القيود، وجزء منها مفروض منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، بتفشي النسختين الجنوب إفريقية والبريطانية مؤخراً علماً أنهما تُعتبران أشد عدوى من الفيروس الأصلي.

وقالت إن هذه الأعداد الأفضل نسبياً "تُظهر أن التدابير المفروضة هنا، وهي غالباً صارمة وقاسية جداً، تعطي اليوم ثمارها" لكن "نريد تجنّب موجة ثالثة" وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل "إلا إذا تمّ تتبع كافة حالات المخالطة".

وأضافت "إذا استعادت السلطات الصحية السيطرة على الفيروس بحيث أنها تتمكن من تتبع المخالطين، سيكون باستطاعتنا توقع تخفيف القيود".