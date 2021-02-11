إيطاليا تضبط 1,3 طن من الكوكايين المهربة من أمريكا اللاتينية

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها ضبطت خلال أسبوع 1,3 طن من الكوكايين الصافي المهرب من أمريكا اللاتينية إلى ميناء جواو تورو في منطقة كالابريا جنوب البلاد.

ويخضع هذا المرفأ في المنطقة التي تنشط فيها مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا الإيطالية، لمراقبة خاصة منذ سنوات من الجمارك وقوات الأمن الإيطالية لأنه يُعد مدخلا رئيسيا للمخدرات إلى إيطاليا.

وقد رُصدت المخدرات هذا الأسبوع خلال ثلاث عمليات منفصلة، بالاستعانة بأجهزة مسح ضوئي متطورة، داخل حاويات قهوة ولحوم مجلدة مستوردة من البرازيل، أو في شحنات فواكه استوائية آتية من الإكوادور.

وأكدت الشرطة في بيان أن "المخدرات المضبوطة بجودة نادرة للغاية كان ليقطّعها تجار المخدرات حتى أربع مرات قبل بيعها في السوق، ما من شأنه أن يدر لمافيا ندرانغيتا حوالى 260 مليون يورو".