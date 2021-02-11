شاهد: ختم "حِبر المريخ" على جوازات سفر الوافدين إلى الإمارات

تحتفل سلطات الإمارات العربية المتحدة بالوصول التاريخي لمسبارها الاستكشافي إلى مدار كوكب المريخ بطبع نسخة محدودة من الأختام المصنوعة من "حِبر المريخ" على جوازات سفر الوافدين إليها.

ونجحت الإمارات يوم الثلاثاء في وضع مسبار "الأمل" الإماراتي في مدار كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية وخامس دولة عالمياً تصل إلى الكوكب الأحمر

والحِبر هو الأول من نوعه في العالم، وهو مستخرج من صخور البازلت البركانية التي تمنح المريخ لونه الصدئ المميز.

وتم تصنيعه عبر جمع صخور خاصة من جبال الحجر شرق الإمارات وصحراء مليحة بإمارة الشارقة من قبل خبراء وعلماء الأحجار الكريمة.

ويتم سحق تلك الصخور وتجفيفها في الشمس ثم خلطها مع مواد لاصقة لإنشاء ثلاثة ألوان منفصلة تمثل الكوكب الأحمر قبل أن تصبح جاهزة للختم على جوازات سفر آلاف الزوار.