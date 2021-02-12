شاهد: الثلوج تتسبب في انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبرغ الأمريكي

انزلقت طائرة من طراز بوينغ 717 كانت تقل 77 شخصا من الممر قبل إقلاعها من مطار بيتسبرغ الدولي ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وكانت رحلة دلتا إيرلاينز 2231 المتوجة إلى أتلانتا على وشك المغادرة الأربعاء عندما انزلقت جزئيًا في حفرة بسبب الثلوج في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، (2330 بتوقيت غرينتش).

وتم إجلاء ركاب الطائرة بأمان، وعاد جميع من كانوا على متنها بالحافلة إلى قاعة الوصول. وقالت شركة دلتا إن العديد من الركاب اختاروا مواصلة سفرهم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على متن طائرة بديلة خصصتها الشركة، بينما غادر آخرون صباح الخميس في رحلة مجدولة بانتظام.

وأبلغت خدمة الطقس الوطنية عن تساقط ثلوج خفيفة في ذلك الوقت، إلى جانب الضباب وثلاثة أرباع ميل من الرؤية. وقالت دلتا إنها تجري مراجعة كاملة بالتنسيق مع هيئة مطار مقاطعة أليغيني و"أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الطيران".