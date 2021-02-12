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هولندا

انتخاب حقوقي بريطاني مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية

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بقلم:  Euronews
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.   -   حقوق النشر  Peter Dejong/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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انتخب الحقوقي البريطاني كريم خان الجمعة مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

وفاز خان البالغ من العمر 50 عاما والذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ 62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

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