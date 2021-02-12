انتخاب حقوقي بريطاني مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية

انتخب الحقوقي البريطاني كريم خان الجمعة مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

وفاز خان البالغ من العمر 50 عاما والذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ 62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.