كوفيد-19: الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020 والمجر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات

فرنسا أول دولة توصي بجرعة واحدة من اللقاح للذين سبق أن أصيبوا بالفيروس

أوصت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة "بعدم إعطاء سوى جرعة واحدة" من اللقاح ضد كوفيد-19 للأشخاص "الذين سبق أن أصيبوا" بالفيروس، لتصبح أول دولة تصدر مثل هذه التوصية. تقول الهيئة العليا للصحة في توصيتها التي لا يزال يفترض ان تنال موافقة الحكومة إن الأشخاص الذين تماثلوا الى الشفاء من كوفيد-19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة. وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير".

من جانب آخر، أوصت الهيئة بالانتظار "فترة تفوق ثلاثة أشهر" بعد الإصابة "ومن المستحسن ستة أشهر" قبل تلقي هذه الجرعة الواحدة. وقالت "حتى الآن لم تبت أي دولة بوضوح حول التلقيح بجرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل التطعيم".

في الأيام الماضية، تم التطرق إلى هذا الحل في عدة دراسات أجريت في الولايات المتحدة وايطاليا ولم يتم تقييمها بعد من قبل علماء آخرين.