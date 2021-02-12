كوفيد-19: الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020 والمجر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات

كوفيد-19: الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020 والمجر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصاباتمحادثة
مدير منظمة الصحة العالمية حول منشأ كوفيد: كل الفرضيات ما زالت مطروحة
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة أن "جميع الفرضيات ما زالت مطروحة" في ما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19. وفي أعقاب عودة بعثة تحقيق اجرته منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الاولى، قال تيدروس للصحفيين "أثيرت بعض الأسئلة بشأن إن كان تم التخلي عن بعض الفرضيات... أرغب بالتأكيد أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة".
مديرة الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا سيبقى بيننا لفترة طويلة
نبهت مديرة الهيئة الاوروبية للصحة في مقابلة مع فرانس برس الجمعة الى أن على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس كورونا "سيبقى بيننا". وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها "يبدو الآن أن بقاء (الفيروس) هو الأكثر ترجيحا"، مضيفة "يبدو أنه تكيف في شكل كبير مع الانسان. علينا تاليا أن نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا".
فرنسا أول دولة توصي بجرعة واحدة من اللقاح للذين سبق أن أصيبوا بالفيروس
أوصت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة "بعدم إعطاء سوى جرعة واحدة" من اللقاح ضد كوفيد-19 للأشخاص "الذين سبق أن أصيبوا" بالفيروس، لتصبح أول دولة تصدر مثل هذه التوصية. تقول الهيئة العليا للصحة في توصيتها التي لا يزال يفترض ان تنال موافقة الحكومة إن الأشخاص الذين تماثلوا الى الشفاء من كوفيد-19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة. وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير".
من جانب آخر، أوصت الهيئة بالانتظار "فترة تفوق ثلاثة أشهر" بعد الإصابة "ومن المستحسن ستة أشهر" قبل تلقي هذه الجرعة الواحدة. وقالت "حتى الآن لم تبت أي دولة بوضوح حول التلقيح بجرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل التطعيم".
في الأيام الماضية، تم التطرق إلى هذا الحل في عدة دراسات أجريت في الولايات المتحدة وايطاليا ولم يتم تقييمها بعد من قبل علماء آخرين.
المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم اللقاح الروسي
تقرير: اختبار لقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا على الأطفال
"مراجعة حية" للقاح كيورفاك الألمانية
الاقتصاد البريطاني يسجل تقلصاً تاريخياً في 2020
فيكتور أوربان: الإصابات تزداد
بايدن يهاجم ترامب: لم يقم باللازم
السلالة "البرازيلية" من الفيروس
"ترامب كان مريضاً أكثر ممّا أعلن عنه"
أبرز المستجدات العالمية