النرويج ترحل سائق شاحنة أجنبي بسبب عدم تجهيز مركبته بسلاسل معدنية

رحلت الشرطة النرويجية سائق شاحنة أجنبي إلى خارج البلاد لمخالفته أنظمة السير بقيادته المركبة من دون أن يثبّت على عجلاتها سلاسل معدنية تحول دون انزلاقها، خصوصاً وأنه كان يقود الشاحنة في منطقة تغطيها الثلوج طوال فصل الشتاء.

وأوضحت السلطات المحلية أن الشرطة أوقفت يوم الثلاثاء الماضي السائق الأجنبي مرتين في غضون ساعة بالقرب من مدينة ترمسو الواقعة شمال النرويج، تحديداً ضمن الدائرة القطبية الشمالية.

وقال مفتش الشرطة في ترمسو بيير أويفيند سكوجمو إن "عناصر الشرطة في منطقة هانسجوردنسبوكتا طلبوا من السائق الذي كان يقود مركبته على طريق تكسوها الثلوج، طلبوا منه أن يركن مركبته على جانب الطريق وتقدّموا إليه وأوضحوا له ضرورة تثبيت سلاسل على عجلات شاحنته"، ومضى عناصر الشرطة إلى سبيلهم، وتابع السائق طريقه وسط الثلوج.

وأضاف مفتش الشرطة أنه بعد وقف قصير تم إيقاف السائق من جديد في منطقة تزومسوبروا ولم يكن قد وضع السلاسل المعدنية على العجلات، كما طُلبَ منه، علماً أن أنظمة السير في النرويج تلزمُ سائقي المركبات الثقيلة باستخدام السلاسل المعدنية بدءاً من منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر حتى نهاية شهر آذار/مارس بغض النظرعن حالة الطرقات في هذه الدولة الاسكندنافية.

وقررت إدارة الهجرة النرويجية ترحيل السائق ومنعه من دخول البلاد لمدة عامين، وبالفعل قامت الشرطة بإبعاد سسائق الشاحنة إلى خارج البلاد يوم الأربعاء الماضي، بعد أن حررت له غرامة مالية مقدارها 11 ألف كرونة نرويجية (1072 يورو)، هذا ولم تفصح السلطات عن اسم أو جنسية السائق.