كوفيد-19: البرتغال تمدد ضبط حدودها مع إسبانيا وبريطانيا تختبر لقاح أكسفورد/أسترازينيكا على الأطفال

10:31

تجارب سريرية على أطفال تترواح أعمارهم بين 6 و17 لاختبار فعالية لقاح أكسفورد/أسترازينيكا

ستُختبر فعالية لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وذلك ضمن عملية من التجارب السريرية، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إنجليزية، السبت.

وقالت رابطة الصحافة البريطانية إن الاختبارات السريرية ستجرى على 300 متطوع لرؤية إذا ما كان اللقاح يدفع الجسم إلى ردّ مناعي.

ولقاح أكسفورد/أسترازينيكا هو ثالث لقاح رُخص له على المستوى البريطاني بعد فايزر/بيونتيك وموديرنا، ولكن فعاليته على المسنين أثارت جدلاً واسعاً في الاتحاد الأوروبي وحول العالم.