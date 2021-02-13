كوفيد-19: البرتغال تمدد ضبط حدودها مع إسبانيا وبريطانيا تختبر لقاح أكسفورد/أسترازينيكا على الأطفال

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كوفيد-19: البرتغال تمدد ضبط حدودها مع إسبانيا وبريطانيا تختبر لقاح أكسفورد/أسترازينيكا على الأطفالمحادثة
حقوق النشر AP Photo/Alessandra Tarantino-
10:31
تجارب سريرية على أطفال تترواح أعمارهم بين 6 و17 لاختبار فعالية لقاح أكسفورد/أسترازينيكا
ستُختبر فعالية لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وذلك ضمن عملية من التجارب السريرية، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إنجليزية، السبت.
وقالت رابطة الصحافة البريطانية إن الاختبارات السريرية ستجرى على 300 متطوع لرؤية إذا ما كان اللقاح يدفع الجسم إلى ردّ مناعي.
ولقاح أكسفورد/أسترازينيكا هو ثالث لقاح رُخص له على المستوى البريطاني بعد فايزر/بيونتيك وموديرنا، ولكن فعاليته على المسنين أثارت جدلاً واسعاً في الاتحاد الأوروبي وحول العالم.
وأمس الجمعة أشار تقرير صدر عن "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن لقاحيْ فايزر/بيونتيك وموديرنا يتم اختبارهما حالياً على الأطفال الذين يزيد عمرهم عن اثني عشر عاماً.
08:56
14.861 إصابة جديدة في روسيا
أفادت السلطات الطبية في روسيا، السبت، أنها سجلت 14.861 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى نحو 500 وفاة. وأوضح السلطات أن 1.963 من الإصابات سجلت في العاصمة موسكو.
وبذلك يكون عدد الوفيات الإجمالي بلغ 79.696 فيما بلغ عدد الإصابات 4.057.698 بحسب ما تشير إليه أرقام حكومية.
07:50
تأزّم الوضع الصحي في البيرو
سجلت البيرو التي تواجه موجة ثانية من كوفيد-19 رقماً قياسياً الجمعة من الإصابات بالفيروس، التي تستدعي الدخول إلى المستشفى حسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية دخل 213 مصاباً جديداً إلى المستشفيات ليصل بذلك إجمالي عدد المرضى في المستشفيات إلى 14333 وفق أرقام رسمية.
كان الرقم القياسي السابق للإصابات بالفيروس التي تستدعي دخول المستشفى قد بلغ 14181 في 17 آب/أغسطس. وحتى يوم الجمعة، سجلت البيرو 1.229.748 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 (بزيادة قدرها 8439 في الـ 24 ساعة الماضية) فضلا عن 43.255 وفاة، استناداً إلى تقرير الوزارة. وأدت زيادة الإصابات إلى نقص بالأكسجين المخصص للاستخدام الطبي ما أجبر مئات البيروفيين على الوقوف في طوابير للحصول عليه من أجل أقاربهم المرضى.
وبدأ التطعيم للعاملين الصحيين في البيرو الثلاثاء بعد يومين على وصول أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ومن المقرر أن تصل دفعة ثانية مكونة من 700 ألف جرعة نهاية الأسبوع.
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد لبدء تطعيم السكان.
07:41
أكثر من 50 ألف وفاة بكوفيد-19 في الأرجنتين
تجاوزت الأرجنتين الجمعة عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19 وباتت تسجل أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية سُجلت 155 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 50,029.
كما أحصيت 7151 إصابة جديدة، ما يرفع اجمالي عدد الاصابات إلى 2.015.496 في بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة. وكانت الحكومة الأرجنتينية تنتظر الجمعة وصول طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية تحمل 400 الف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" من معهد غاماليا.
وخلال رحلات سابقة، جلبت الطائرات 820 ألف جرعة من "سبوتنيك-في"، وهو اللقاح الوحيد المتاح حالياً في الأرجنتين. وقال وزير الصحة إنه في اطار حملة التطعيم التي أطلقتها الحكومة الأرجنتينية سيتم شراء 62 مليون جرعة من مختبرات مختلفة.
07:35
البرتغال تمدد ضبط حدودها مع إسبانيا حتى آذار/مارس لكبح كوفيد-19
أعلنت البرتغال الجمعة أنّها ستمدد ضبط حدودها مع إسبانيا المجاورة حتى الأول من آذار/مارس، بعد فرض قيود في محاولة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة في بيان إن الإجراءات التي تم إدخالها في أواخر كانون الثاني/يناير تشمل فرض قيود على عدد من نقاط العبور والحد من حركة المرور عبر الحدود. كما تسمح بتدفق البضائع وخدمات الطوارئ وللناس الذين يعيشون بالقرب من الحدود بالمرور من بلد إلى آخر. كما سيُسمح للمواطنين البرتغاليين وأولئك الذين لديهم الحق في الإقامة في البلاد بالعودة من إسبانيا، وسيسمح للأجانب بالمغادرة. وسيظل النقل بالسكك الحديدية بين البرتغال وإسبانيا، باستثناء قطارات البضائع، معلقًا.
وعانت البرتغال في كانون الثاني/يناير من أسوأ معدل إصابة بالفيروس في العالم، ومنذ 15 كانون الثاني/يناير، تخضع البلاد لإغلاق عام.
وتم تسجيل 16500 حالة جديدة في 28 كانون الثاني/يناير في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. لكن الرقم اليومي بدأ في الانخفاض في الأيام الأخيرة. تظهر الأرقام الرسمية الجمعة 2854 إصابة جديدة و 149 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أبرز المستجدات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا.