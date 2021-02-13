زلزال بقوة سبع درجات قبالة سواحل اليابان ولا تحذير من تسونامي

وقع السبت زلزال تحت البحر بقوة سبع درجات قبالة شمال شرق اليابان بعيد الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ)، شعر به أيضا سكان طوكيو لفترة غير قصيرة، من دون توجيه تحذير من حصول تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع على عمق 60 كلم في المحيط الهادىء قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 11 آذار/مارس 2011.

وأدى زلزال 2011 إلى مقتل وفقدان 18000 شخص إثر تسببه في كارثة نووية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات على الفور، باستثناء انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل في شمال شرق البلاد، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقالت شركة تيبكو، المشغل لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي تضررت بشدة في مارس 2011، في تغريدة على تويتر إنها كانت تراقب تأثير الزلزال على منشآتها.

وتوجه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الى مكتبه فيما شكلت الحكومة خلية خاصة لمتابعة تطور الوضع في المناطق المتضررة، بحسب ما ذكرت قناة "إن إتش كاي" العامة.