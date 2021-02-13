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الولايات المتحدة الأمريكية

موديرنا ترغب في زيادة محتوى قوارير لقاحها

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
دفعة من لقاحات موديرنا تصل فلسطين
دفعة من لقاحات موديرنا تصل فلسطين   -   حقوق النشر  AP Photo/Nasser Nasser
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أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية الجمعة أنها طلبت السماح من مختلف الهيئات الصحية في العالم بزيادة سعة قوارير لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 50 بالمئة، من أجل تسريع حملات التطعيم الجارية.

وأوضحت الشركة مطلبها في بيان جاء فيه التالي: من أجل تحسين الموارد والفرص لتوفير عدد أكبر من الجرعات بشكل أسرع لكل سوق، عرضت شركة موديرنا ملء قواريرها بنحو 15 جرعة من اللقاح، بدل 10 جرعات سابقا".

وكانت وكالة الأدوية الأميركية قد سمحت بالفعل بزيادة محتوى الزجاجة بنسبة 40 بالمئة، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة. وأشارت متحدثة إلى أن المناقشات جارية مع إدارة الغذاء والدواء والسلطات في البلدان التي تم فيها إعطاء اللقاح، وأن هذه الزيادة لن تتطلب تغييراً في عبوات القوارير.

وأضافت "أن أي تغيير سيخضع لموافقة مختلف السلطات التنظيمية النهائية. وسيستغرق تنفيذ أي تغيير من شهرين إلى ثلاثة أشهر". ولفتت الصحيفة، من جانبها، إلى أن زيادة عدد الجرعات يتطلب تعديل خطوط الإنتاج، الأمر الذي سيستغرق أقل من عشرة أسابيع، أي بحلول نهاية نيسان/أبريل.

واعتبر منصف السلاوي، كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي السابق في عهد دونالد ترامب، أنها "ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام"، مضيفاً "أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير على المدى القصير".

وتلقى أكثر من 10 بالمئة من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا، كان النصف تقريباً من موديرنا وأكثر من النصف بقليل من شركة فايزر. أكد الرئيس جو بايدن الخميس أن الشركتين ستوفران ما مجموعه 600 مليون جرعة، أي ما يكفي لتحصين 90 بالمئة من سكان الولايات المتحدة.