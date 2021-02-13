أكثر من ثلثي أطباء بريطانيا لا يشعرون أنهم محميون من كوفيد 19 أثناء عملهم

قال نحو 28 بالمئة من أطباء بريطانيين إنهم يشعرون بأنهم محميون من فيروس كورونا في مجال عملهم، بحسب ما تظهره أرقام استطلاع قامت به الرابطة الطبية البريطانية.

والنسب الحالية تظهر تراجعاً واضحاً عن الاستطلاع السابق الذي أجري في تموز/يوليو الماضي. وكانت رابطة الأطباء البريطانية أجرت استطلاعاً في ذلك الوقت وأجاب 41 بالمئة قائلين إنهم يشعرون بأنهم محميون من كوفيد-19 خلال مزاولتهم العمل.

هذه الاستطلاعات تجرى بانتظام في جميع أنحاء البلاد منذ نحو عام (من نيسان/ أبريل الماضي) من قبل الرابطة الطبية البريطانية للاطلاع على تجارب الأطباء ومعرفة المزيد عن مخاوفهم.

وفي بحث منفصل وُجد أن ما يقرب من نصف الأطباء الذين عملوا تحت الضغوط القصوى خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا يواجهون ضيقاً مستمراً.

وكان باحثون من الكلية الملكية لطب الطوارئ وعلماء نفس من جامعة باث قد أجروا مسحاً لأخصائيي الطوارئ والتخدير والعناية المركزة في الفترة التي سبقت الموجة الأولى من العدوى في العام الماضي، وفي ذروة انتشار الوباء حينها وبعدها.

ووجد المسح، الذي استطلع آراء 5400 طبيب في المملكة المتحدة وأيرلندا، أن 45٪ منهم تحدثوا عن ضائقة نفسية عانوا منها مع تصاعد وتيرة الوباء إلى الذروة الأولية ربيع 2020.

واستجاب 16٪ من العينة، أي 34188 من العاملين في المجال الطبي للمرحلة الأولى من المسح، و 3896 عاملاً طبياً للمسح في مرحلته الثانية، و 3079 للمرحلة الثالثة.

وفقاً لروب هاروود، رئيس لجنة الاستشاريين في الرابطة الطبية البريطانية، لا يجب على أي شخص التوجه إلى العمل وهو يشعر بعدم الأمان "ولكن هذه النتائج تظهر أن أطباءنا لا يفعلون إلا ذلك، وهذا مروع".

وعن هدف الاستطلاعات التي تقوم بها الرابطة الطبية يقول هاروود: "يكاد يكون من المستحيل فهم المعاناة النفسية لموظفي الخطوط الأمامية بسبب ضغوط العمل خلال هذا الوباء، لكن حان الوقت للمحاولة".

وتدعو الرابطة إلى العمل على توفير أدوات الوقاية كالأقنعة، وتوفير مرافق آمنة وخالية من الوباء للاستراحة، وتمكين الأطباء من أخذ إجازات لم يتمكنوا من أخذها حتى اللحظة، وتقول إنها شهدت زيادة مطردة في عدد الأطباء الذين يلجأون لخدماتها الصحية ويتصلون بخط المساعدة على مدار 24 ساعة.