حصري: سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" تنقذ 40 مهاجراً قبالة شواطئ مالطا

أنقذت سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" أمس الجمعة 40 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب "في وضع غير مستقر" بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وذكر مراسل يورونيوز بابلو راميرو، المتواجد على متن السفينة، أن طاقم "أوبن آرمز" كان تحت مراقبة الدوريات البحرية الليبية منذ أيام، والتي طلبت طلبت منهم مغادرة المنطقة غير أن الطاقم رفض مؤكّداً أنه في المياه التابعة لمالطا.

Sucedía anoche #Med

Rescatábamos a Rafel y a su bebé Moez de 3 meses, y a 38 personas más en un cascarón en alta mar.

Fueron necesarias muchas horas de búsqueda y encontronazos con una patrullera #libia pero valió la pena. #cadavidacuenta#life

📷 @BrunoTheveninpic.twitter.com/mMufygeceL — Open Arms (@openarms_fund) February 13, 2021

وأفاد راميرو بأنه بعد ساعات من البحث والاشتباك مع خفر السواحل الليبي، قرابة الساعة السادسة مساء تحديداً من يوم الجمعة، حددت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قارباً في حالة سيئة كان ينقل 40 مهاجراً بينهم طفل وامرأة كانوا يبحرون لمدة 24 ساعة في قارب خشبي قادمين من السودان ومصر والكاميرون والجزائر والمغرب.

وتستمر عملية الإنقاذ حتى غروب الشمس، حيث يتم نقل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى قارب "أوبن آرمز" الرئيسي.

ولم يكن الجمعة أول تصادم بين القارب الإسباني وخفر السواحل الليبي، الذي حاصر يوم الخميس زورق المنظمة غير الحكومية دون الرد على ندائاتها عبر الراديو أو الإشارة إلى نيته.

وعادة ما يؤدي مثل هذا الشد والجذب في البحر إلى تعريض حياة المزيد من المهاجرين للخطر.

وتواصل سفينة "أوبن آرمز"، ووراءها المنظمة غير الحكومية التي تحمل ذات الاسم، عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من وباء كوفيد-19 المنتشر في أوروبا وشمال إفريقيا.