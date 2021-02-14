شاهد: روسيات يخرجن في مسيرة دعماً للناشطات السياسيات في عيد الحب

واكبت المئات من السيدات الروسيات اليوم الأحد يوم عيد الحب بالتظاهر في وسط العاصمة موسكو للمطالبة بالإفراج عما يقلن إنهم "سجناء وسجينات سياسيين".

واتخذ المتظاهرات "الحب أقوى من الخوف" كشعار لوقفتهن التي حملن فيها الورود والأشرطة البيضاء كتعبير عن المقاومة السلمية.

وكان المعارض السياسي الروسي المسجون أليكسي نافالني قد دعا المتظاهرات إلى الخروج تضامناً مع زوجته يوليا وغيرها من الناشطات سياسياً ويُنظر لهن باعتبارهن ضحايا القمع السياسي.

كما دعا أنصار نافالني إلى احتجاج في جميع أنحاء البلاد مساء الأحد حيث طُلب من المشاركين تسليط كشافات ضوئية في ساحات مبانيهم السكنية.